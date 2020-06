Barbara Palombelli, ospite a Verissimo: “Siamo un circo”

Dopo le aspre critiche a causa di alcune affermazioni contro il Sud Italia, Barbara Palombelli preferisce parlare del privato.

Ospite a “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin, Barbara Palombelli ha parlato a lungo della sua famiglia e dell’attuale situazione Covid, attorno alla quale ha ruotato il suo programma “Stasera Italia” negli ultimi mesi. La conduttrice, reduce da una stagione di alti ascolti per il suddetto programma, è nota soprattutto per essere succeduta a Rita dalla Chiesa come volto di “Forum”. Sotto la sua direzione, il “tribunale televisivo” si è stabilizzato su un format diverso dal passato, aprendosi a storie sempre più sconcertanti e con molte cause legali concatenate tra di loro. Molto amata dai fan del venerando programma, negli ultimi mesi la Palombelli era stata oggetto di aspre critiche, a causa di alcune sue affermazioni riguardo alla presunta superiorità del Nord Italia. Per questo, a “casa” di Silva Toffanin, ha preferito parlare della sua vita privata.

Barbara Palombelli parla della famiglia: un legame molto forte

“É una grande fatica tenere tutto insieme” rivela la conduttrice a Verissimo, parlando della sua numerosa famiglia. “Ci sono state tante crisi e scontri” aggiunge poi. Una vita non sempre facile, dunque, come lo è quella di tutte le famiglie. Ma l’affetto è molto e la Palombelli non manca di rimarcarlo. Se infatti “addita” scherzosamente la sua famiglia come un circo, la donna non manca nemmeno di ammettere che rifarebbe tutto da capo, se potesse. Non dimentichiamo che di questo stravagante gruppo, tra le tante cose, fa parte anche Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara ed ex concorrente del GFVip.

