Benedetta fatto in casa: ricetta torta di mele e amaretti – VIDEO

Benedetta Rossi ha condiviso un video su Instagram in cui spiega la gustosissima ricetta della torta di mele e amaretti

Benedetta Rossi la famosa blogger di cucina di ‘Fatto in casa da Benedetta‘ è molto attiva sui social e ha pubblicato su Instagram un video in cui spiega la sua personalissima e super gustosa ricetta dell’antica torta di mele e amaretti. Una leccornia da preparare a casa, gustare e poi leccarsi i baffi! La blogger di cucina ha scritto come didascalia al suo video gli ingredienti della ricetta dell’antica torta di mele e amaretti, che riportiamo:

TORTA ANTICA DI MELE E AMARETTI Ricetta Facile di Benedetta:

Ingredienti: 3 mele

100 gr di amaretti

100 gr di zucchero

1 bustina di lievito per dolci

150 gr di farina

2 uova

30 gr di olio di semi di girasole.

RICETTA STAMPABILE ► https://www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/torta-antica-di-mele-e-amaretti/

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta pronta a ripartire, il suo outfit è un capolavoro di bellezza

Benedetta Rossi: la ricetta dei muffins salati zucchine e provola

La blogger ha pubblicato ieri un’altra video ricetta, quella dei muffins salati zucchine e provola. Gli ingredienti necessari sono i seguenti:

2 uova

60g di olio di semi di girasole

100g di latte

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaio di zucchero

230g di farina

1 cucchiaino di lievito istantaneo per torte salate

1/2 zucchina

50g circa di provola piccante.

LEGGI ANCHE -> Claudia Gerini: bellezza intramontabile, che gambe FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il procedimento di questi muffins salati molto golosi è sulla pagina Instagram di ‘Fatto in casa da Benedetta‘.