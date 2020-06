Giallo in UK: muore bambino di 6 anni, accusati il padre e la compagna

Solihull, un bambino muore dopo aver riportato gravi ferite alla testa. I genitori sono gli unici sospettati al momento

Giallo nel Regno Unito dove Arthur Hughes, 6 anni di Solihull, è morto mercoledì 17 giugno all’Ospedale Pediatrico di Birmingham dopo essere arrivato con profonde ferite alla testa. Il piccolo era stato trovato nella sua casa con numerose ferite alla testa da due poliziotti giunti dopo aver ricevuto una chiamata di soccorso proprio da parte del padre del bambino. Portato subito all’ospedale però per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Il piccolo è stato portato subito in pediatria, ma è morto il giorno dopo il ricovero nonostante le cure dei medici. Non sono note le cause del decesso, ma la polizia ha avviato un’inchiesta che per ora ha portato all’arresto del padre del bambino, Tom Hughes, 27 anni, e della compagna Emma Tustin, 31 anni. Sono ancora in fase di studio le possibili motivazioni che hanno portato i due sospetti a compiere il gesto tanto drammatico contro il figlio. Le autorità stanno ovviamente aspettando i risultati dell’autopsia prima di procedere.

I vicini di casa della coppia sono scioccati e hanno descritto alla stampa i due genitori come persone molto gioiose, mentre il bimbo solare e molto educato con tutti. Al quotidiano inglese The Sun uno di loro, Warren Powell, ha detto: “Tutto questo è terribile, era un bravo bambino, lo vedevo sempre giocare nel quartiere e passeggiare con il papà o pulire con lui la loro auto, Si tratta di una tragedia“.

