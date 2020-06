Naike Rivelli esagera: questa volta esce fuori di seno – VIDEO

Naike Rivelli fa impazzire il mondo dei social pubblicando un video divertentissimo mettendo in primo piano il suo décolleté.

Naike Rivelli è sicuramente un personaggio controverso. La classe 1974 ama pubblicare contenuti piccanti e sensuali su Instagram consegnando tanto materiale al popolo del web. Gli utenti sono molto divisi: in tanti elogiano la bella attrice e cantante mentre altri la criticano aspramente. Qualche ora fa la figlia di Ornella Muti ha condiviso sul noto social network Instagram un video molto particolare. Il video è abbastanza gonzo e balordo, ma la Rivelli ha come sempre messo in primissimo piano il suo favoloso décolleté.

Il video di Naike Rivelli su Instagram

