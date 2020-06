Wanda Nara tiene tutti i suoi fan incollati al suo profilo Instagram con una serie di stories che sono da infarto

Le forme esagerate di Wanda Nara continuano a far andare in tilt il web. Non c’è pace per i fan della moglie di Icardi che passano le giornate a suon di attacchi cardiaci per via delle sue pose e delle sue stories su Instagram ogni giorno sempre più hot.

Costume al limite del possibile e forme incontenibili che strabordano da ogni lato. Prima si mostra in uno strepitoso costume intero, color fango dove ad avere la meglio è il lato B. Ripreso allo specchio, il fondoschiena della showgirl è in bella mostra, più conturbante che mai. Ed è proprio in questa storia che spunta un uomo, biondo, prima di spalle e che poi si mostra anche in viso. È lui che massaggia animatamente il sedere della biondissima moglie di Icardi. E lei incita a fare di meglio.

Wanda Nara non spiega molto ma sicuramente si sta preparando per un set fotografico. Il misterioso uomo che la massaggia e che compare anche nella storia successiva brindando insieme a lei è Kennys Palacios, make up artist, che già in diverse altre occasioni ha lavorato con la show girl.

Ultimi colpi di ritocchi al fondoschiena e probabilmente si va in scena per Wanda che con una sola storia ha messo ko tutti i suoi fan. Ma nemmeno il tempo di riprendersi che è capogiro di nuovo.

Lei è in piscina e il bikini a fascia, a righe colorate, che indossa è stratosferico. Troppo piccolo per le sue forme da pin-up ed esce tutto o quasi fuori. Il suo seno è incontenibile e non ci sta a stare costretto in quella fascia striminzita.