Alex Zanardi, l’imprudenza prima dell’incidente

Dopo l’operazione, Alex Zanardi versa ancora in gravissime condizioni e sembra che la causa dell’incidente sia stata una sua imprudenza

Il campione bolognese, oltre a essere uno dei partecipanti alla staffetta paralimpica “Obiettivo 3”, era anche l’ideatore della manifestazione, un evento di beneficenza in cui ai partecipanti era richiesto di rispettare il Codice della Strada. La carovana era scortata solo da un equipaggio della polizia municipale, quindi il campione parolimpico, staccato dal resto del gruppo, sapeva probabilmente di non avere alcun tipo di “scorta”. L’ indole di amante della velocità di Alex Zanardi è venuta fuori anche se la prudenza indicava di non esagerare visto anche che si trattava di una corsa di beneficenza. In un tratto di leggera discesa all’ingresso di una curva l’ex campione di Formula 1 ha spinto al limite la sua handbike portandola alla velocità di 45-50 km all’ora.

Alex Zanardi ha perso il controllo della sua handbike che si è capovolta due volte

A questo punto Zanardi ha perso il controllo della sua handbike che si è capovolta due volte facendolo finire contro un grosso furgone che andava nella corsia adiacente nel senso di marcia opposto. Il commissario tecnico della Nazionale italiana di paraciclismo Mario Valentini ha spiegato al ‘Corriere della Sera’: “Il casco è saltato e Alex ha agganciato il predellino del furgone battendo la testa: purtroppo ha commesso un’imprudenza”. Le condizioni di Zanardi sono state subito molto gravi. I soccorsi sono stati rapidi con il personale del 118 arrivato sul posto dopo circa quindici minuti dall’incidente. Alex Zanardi è stato prima stabilizzato e poi spostato di alcune centinaia di metri dove era atterrato l’elisoccorso.

Il campione è stato trasportato al ‘Policlinico le Scotte di Siena’ a bordo del velivolo, dove è stato operato alla testa durante un intervento chirurgico durato 5 ore.