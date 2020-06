Covid19. Bassetti e Remuzzi: “Carica virale bassa per i nuovi positivi”

Covid19. Dopo le dichiarazioni di Zangrillo riguardo la fine del virus, almeno dal punto di vista clinico, arrivano altre notizie confortanti da esperti nel settore

Il direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano Giuseppe Remuzzi aveva detto che si, ci sono persone che risultano positive ai tamponi, per questo vengono definiti contagiati ma la loro positività che non ha ricadute nella vita reale. Alle sue parole fa eco Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Egli sostiene che non sia importante solo sapere se un tampone sia positivo o negativo. Bisogna anche constatare quanto virus ci sia, nel caso lo si trovasse. “Rischiamo di isolare e bloccare a casa persone che probabilmente non sono contagiose” – ha dichiarato.

I nuovi pazienti hanno una carica virale talmente bassa non poter trasmettere il Covid19. E gli asintomatici? ” Come ho già detto più volte – commenta Bassetti – la maggioranza di loro probabilmente non è contagiosa. “

