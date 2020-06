Splendida Elenoire Casalegno: per lei che sembra sempre una eterna ragazza la bellezza è rimasta immutata. È più splendente di una stella.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno così. #elenoire #casalegno #goodmorning #choosethebestfucktherest Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec) in data: 21 Giu 2020 alle ore 1:25 PDT

“Buongiorno così”. Scrive questo Elenoire Casalegno su Instagram, accompagnando a due semplici parole una fotografia di sé stesso che è in grado di dire molto di più. Infatti la meravigliosa savonese si mostra mentre è seduta, con indosso solamente una camicia di jeans sbottonata.

Per il resto poi la bellissima Elenoire non ha nient’altro a coprirne le forme perfette. È davvero una meraviglia, uno spettacolo della natura. Lei è struccata eppure la sua bellezza resta intatta. Anzi, se possibile è anche più amplificata, così al naturale. E si intravedono i diversi tatuaggi che la Casalegno si è fatta imprimere su sé stessa negli anni passati.

Elenoire Casalegno, per lei il tempo si è fermato

Bella così, bella come non mai, la Casalegno fa un bellissimo regalo ai suoi ammiratori. E Risveglia certamente desiderio ed impulsi super bollenti. Troppo bella, un vero sogno. Per Elenoire il tempo si è fermato a quando si fece notare da giovanissima. Favolosa allora e favolosa adesso, lei strappa complimenti ed ottiene tantissimi ‘mi piace’ in ogni suo post. Un successo più che meritato.

