Elisa D’Ospina è una splendida modella curvy. La ragazza vicentina, è la più conosciuta in Italia. Nata a nel capoluogo veneto esattamente 37 anni fa, la donna è sempre stata impegnata nella lotta contro i disturbi alimentari.

Sono tante le foto che mette sui social Elisa D’Ospina riscuotendo sempre tantissimo successo con boom di like e commenti di apprezzamento, non solo da uomini ma anche dalle donne. Lei, che in prima persona ha Elisa ha vissuto il problema del corpo quando da ragazza è stata vittima di bullismo e di scherni a causa dei chili in più che mostrava con il suo fisico. Ma nella vita, arriva sempre il momento del riscatto se lo cerchi e lei è riuscita a prendersi una bellissima rivincita.

Aspettando l’estate ☀️ (che finalmente è arrivata)