Eva Henger a Ponza ha un fisico da statua, bellissima – FOTO

Bellissima Eva Henger, in una delle isole più gettonate d’Italia. Nonostante i 47 anni, l’attrice sfoggia ancora un fisico invidiabile.

Eva Henger, classe 1972, ha sicuramente fatto parlare di sé negli anni. Ex attrice pornografica, modella e personaggio televisivo, noto sia in Ungheria (sua terra d’origine) che in Italia, ha ormai quasi un milione di followers su Instagram e altrettanti like alle sue foto. Recentemente (si parla del novembre 2019) il suo nome è tornato alla ribalta anche sulle copertine di Gossip a causa di una rivelazione della figlia Mercedes. “Ho scoperto il mio padre biologico” aveva detto la ragazza, svelando dopo anni di non essere figlia di Riccardo Schicchi, storico marito della Henger. Le due hanno poi litigato da Barbara D’Urso a causa del fidanzato della ragazza, Lucas Peracchi, che la madre definiva troppo violento, ma che la ragazza ha sempre difeso a spada tratta. Insomma, una donna che non smette mai di far parlare di sé e la cui bellezza, a quanto pare, non sfiorisce mai.

Eva Henger a Ponza, una bellezza intramontabile

Bellissima Eva Henger, a Ponza, una delle isole più amate dagli italiani (e non solo). A vederla, si direbbe che l’attrice sia la sorella di Mercedes Henger, non certo sua madre. Clicca su “successivo” per vedere la foto!