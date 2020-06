Fabrizio Frizzi. La sua bambina ha un “altro papà”. Di chi si tratta – FOTO

Fabrizio Frizzi. Rimane ancora forte e vivido il ricordo del noto presentatore ed è grande la tristezza nel cuore per la sua perdita. La figlia Stella trova un nuovo “papà”

Le nostre case sono vuote da quando non c’è più. E’ proprio così. Fabrizio Frizzi era come l’amico che invitavi ad entrare a prendere il caffè, uno di famiglia. La sua perdita è stata come un fulmine a ciel sereno, tanto inaspettata quanto sofferta.

E’ una sensazione strana accendere la tv e non trovare il suo sorriso accogliente, i suoi modi eleganti e gentili, il suo essere signorile e professionale. Anche a distanza e attraverso uno schermo, era palpabile la simpatia con la quale affrontava la vita. Se l’è portato via un’emorraggia celebrale il 26 marzo 2018.

Il risvolto più triste di questa vicenda è il fatto che il noto presentatore abbia lasciato una piccola bimba, Stella, senza il suo papà. Fabrizio Frizzi era sposato con Carlotta Mantovan, conosciuta durante la 62ª edizione di Miss Italia. La coppia ebbe una figlia nel 2013.

Leggi anche >>> ALEX ZANARDI, NUOVO AGGIORNAMENTO DALL’OSPEDALE DI SIENA

Fabrizio Frizzi. La piccola Stella chiama Babbo un altro uomo

Sono trascorsi due lunghi anni senza di lui. La piccola Stella continua a crescere, attorniata dall’amore della mamma Carlotta, ma non solo. Sono tanti gli amici e colleghi che non le hanno abbandonate. Simbolo dell’affetto immenso nei confronti di Fabrizio.

In particolare ci sono due persone che sono particolarmente vicine alla vedova Frizzi e alla bambina. Si tratta di Carlo Conti e la moglie, Francesca Vaccaro. Le famiglie sono molto unite e amano trascorrere il tempo insieme. Il figlio di Conti, Matteo, ha trovato una compagna di giochi in Stella.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La piccola è talmente abituata alla presenza di un’altra figura maschile ormai nella sua vita che chiama il presentatore toscano “Babbo Conti”. E’ egli stesso che lo racconta: “Stella mi chiama Babboconti, come se fosse tutto attaccato. Mi chiamava così anche Fabrizio, adesso continua a farlo lei”.

Leggi anche >>> GIANCARLO GIANNINI, LA SUA STELLA BRILLERÀ SULLA WALK OF FAME DI HOLLYWOOD