Flavio Insinna e la sua Eredità: la “gaffe” della concorrente

La trasmissione pomeridiana de L’Eredità condotta da Flavio Insinna ha generato un polverone nello studio televisivo della Rai a causa di una concorrente

Flavio Insinna, conduttore televisivo della Rai, nella giornata di ieri ha presieduto l’ennesima puntata del palinsesto più seguito dai telespettatori della Rai, L’Eredità.

Durante la trasmissione Flavio rivolge ad una delle concorrenti del quiz ammazza capo una domanda che lascia di sasso il pubblico da casa e lo stesso presentatore.

La spiccata, quanto semplice personalità di Flavio Insinna ha lasciato campo alle sorprese dei suoi concorrenti. Una giovane donna di nome Anna, partecipante del quiz televisivo ha esternato una passione, paventando chiaramente un doppio senso nel significato.

Alle parole “Mi piacerebbe acquistare una macchina di 400 cavalli”. La curiosità del conduttore spinge la concorrente a spiegare i particolari di questa scelta. “Allora ami le gare in pista?”.

La replica di Anna ha fatto rimanere tutti a bocca aperta, compreso Flavio. “Non è una questione di velocità, ma di accelerazione e ripresa. Alle rotonde mi piego…”. Sbalordito dall’atteggiamento della concorrente, Flavio depista il doppio senso nel significato, smorzando i toni in segno di correzione nei riguardi degli altri partecipanti.

“Anna non voleva intendere ciò che avete pensato, ma che bisogna avere prudenza in queste circostanze” – conclude prima di continuare.

L’Eredità, qual’è lo stipendio del conduttore Flavio Insinna

Carlotta Mantovani, moglie di Fabrizio Frizzi, ha convinto l’amico Flavio Insinna a intraprendere la fortunata carriera nel game show di Rai 1.

Il lavoro che il conduttore sta realizzando a L’Eredità per conto della Rai gli permette di incassare un assegno che si aggira attorno a un milione di euro l’anno, dai quali guadagni devono essere esclusi i guadagni derivanti da altri lavori che questo realizza sia per il cinema che per la televisione.

Il conduttore nel corso degli anni è riuscito ad ottenere grandi risultati e ha realizzato i suoi più grandi successi.

