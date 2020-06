Quanto è bella ed avvenente Giulia De Lellis negli scatti che la ritraggono nel corso di una bella vacanza in mare aperto. Lei è una sirena.

Visualizza questo post su Instagram Ice cream on board 🍦❤️ #GDL#fdm#tezeniswimwear#adv @tezenisofficial Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 21 Giu 2020 alle ore 5:35 PDT

Si può invidiare un gelato? Si, se ad addentarlo ed a venire a così stretto contatto con le sue labbra è Giulia De Lellis. La sempre bellissima influencer romana si mostra in qualche scatto al mare.

La magnifica location è rappresentata dalla località vacanziera di Porto Venere, in provincia di La Spezia. Qui la De Lellis si gode qualche giorno di mare assieme a diverse amiche. Ed in barba al dover seguire le restrizioni di un qualsivoglia regime alimentare, ne approfitta anche per concedersi un buon gelato mentre è su uno yacht. Eccola quindi addentare un bel cono con la felicità di una bambina.

Giulia De Lellis, un sorriso ed un fisico che incantano