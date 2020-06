Giuseppe Conte: messaggio riguardo ad Alex Zanardi

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è espresso riguardo ad Alex Zanardi, l’ex campione di Formula !, che è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente nella giornata di venerdì

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è espresso riguardo ad Alex Zanardi, l’ex campione di Formula !, che è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente nella giornata di venerdì. Il premier Durante la conferenza stampa a conclusione degli Stati Generali a Villa Pamphilj, ha voluto rivolgere un pensiero ad Alex Zanardi. Queste le sue parole: “Parlando di forza permettetemi di rivolgere un pensiero e di mandare un abbraccio ad Alex Zanardi per il suo coraggio, la sua forza d’animo, la sua capacita di resilienza. È l’esempio migliore dell’Italia che sa esprimere non solo grandi campioni ma grandi uomini. È un eroe del quotidiano che in questo momento sta affrontando l’ennesima avversità, l’ennesima grande prova. Siamo con lui”.

