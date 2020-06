Inghilterra, terrore in un parco: il bilancio è gravissimo

Un uomo di 25 anni in un parco di Reading (Inghilterra) avrebbe accoltellato sei persone, tre delle quali avrebbero perso la vita. Sull’accaduto sta indagando la polizia.

Attimi di terrore nella serata di ieri in Inghilterra, dove tre persone sono state uccise ed altrettante ferite a coltellate da un uomo. È accaduto nel parco Forbury Gardens di Reading, cittadina nella contea inglese del Berkshire. Secondo una prima ricostruzione, grazie alle testimonianze dei presenti, al termine di una manifestazione del movimento antirazzista Black lives matter tenutasi nei pressi del parco, un uomo avrebbe avvicinato alcune persone e le avrebbe colpite con un coltello. Successivamente il responsabile, un 25enne, sarebbe stato fermato dalla polizia che lo ha arrestato. Su quanto accaduto stanno indagando gli inquirenti britannici che hanno precisato di non trattare al momento il caso come un atto di terrorismo.

Tre morti e tre persone gravemente ferite, questo il tragico bilancio dell’aggressione consumatasi ieri, sabato 20 giugno, intorno alle 19 nel parco Forbury Gardens di Reading, in Inghilterra. Secondo una prima ricostruzione, riportata dal quotidiano britannico The Guardian, dopo una manifestazione del movimento antirazzista Black lives matter, un uomo di 25 anni del posto avrebbe avvicinato delle persone in un parco e le avrebbe colpite con un coltello. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi che hanno cercato di rianimare le vittime dell’aggressione, e la polizia inglese che ha bloccato e arrestato il 25enne.

Da chiarire l’esatta dinamica e le motivazioni della brutale aggressione, circostanze su cui stanno indagando le forze dell’ordine britanniche. Dopo un primo momento in cui si era parlato di un possibile atto terroristico, gli inquirenti hanno precisato, come riporta The Guardian, che al momento il caso non è trattato come terrorismo, anche se le indagini sono supportate dall’unità antiterrorismo. Pare non vi sia nessun legame anche con la manifestazione tenutasi nei pressi del parco, che, secondo gli organizzatori, si sarebbe conclusa due ore prima ed i partecipanti si siano allontanati senza nessun problema.

L’area per permettere i soccorsi ed i rilievi della polizia è stata chiusa sino alle 23.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene. — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 20, 2020

Poco dopo l’accaduto è arrivato il commento del primo ministro britannico Boris Johnson che sul proprio profilo Twitter ha scritto: “Il mio pensiero va a tutti coloro che sono stati colpiti dallo spaventoso incidente di Reading e i miei ringraziamenti ai servizi di emergenza presenti sul posto“.

