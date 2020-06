Laura Torrisi in un quadro con doppio panorama da urlo – FOTO

Laura Torrisi ha condiviso su Instagram uno scatto su Instagram in cui ci sono due meravigliosi panorami: la natura toscana e lei

Laura Torrisi ha pubblicato sui social una bellissima foto dove c’è lei più bella che mai e sullo sfondo il panorama delle terre toscane: un’immagine da sogno, incantevole. L’attrice è molto attiva sui social e soprattutto su Instagram, su cui la seguono 1 milione e 300 mila follower e già fan della splendida attrice e cantante 40enne di Catania.

Vita privata e carriera di Laura Torrisi

Laura è stata fidanzata con il regista e attore toscano Leonardo Pieraccioni per 7 anni. Dalla loro unione, il 13 dicembre 2010 è nata la loro figlia, Martina. La relazione tra i due è terminata in modo consensuale nel 2014. Il regista di Firenze ha diretto la Torrisi nel film ‘Una moglie bellissima‘, in cui lei interpretava il personaggio di Miranda.

Da tre anni è fidanzata con Luca Betti, pilota automobilistico, imprenditore e personaggio televisivo 42enne di Cuneo.