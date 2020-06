Morte in diretta di paziente covid: si scatena polemica

Un’emittente boliviana ha trasmesso in diretta i delicati attimi che hanno preceduto la morte di un uomo affetto da Covid-19 scatenando una polemica.

Una scelta giudicata errata dalla gran parte dei telespettatori boliviani quella dell’emittente Pat. Durante la messa in onda della trasmissione No Lies, sono state lanciate delle immagini eccessivamente forti nei contenuti.

Nello specifico si vede un medico eseguire una manovra di rianimazione su di un uomo affetto da Covid-19. In quel frangente si scorge anche una donna, probabilmente una familiare, che accarezza la gamba del paziente ed altre due persone attonite a guardare. Inutili i tentavi di soccorsi operati, considerato che sempre dal video si evince che l’uomo è morto. Scene crude e brutali, mandate in onda secondo alcuni sconsideratamente. Eppure l’emittente ha voluto difendersi, spiegando nel dettaglio il motivo di tale scelta.

Una decisione assunta per manifestare il dissenso nei confronti della gestione dell’epidemia da parte delle autorità sanitarie locali.

Bolivia, emittente tv manda in onda immagini della morte di un uomo affetto da Covid

Una decisione presa per denunciare i casi di malasanità e di pessima gestione dell’epidemia in Boliva. Questa la giustificazione dell’emittente Pat, riporta la redazione di Tpi, che durante la messa in onda del programma No Lies ha deciso di trasmettere immagini dai contenuti molto forti.

Nello specifico a scatenare l’indignazione dei telespettatori il video di una morte in diretta. Un uomo affetto da Covid, si vede nelle immagini, viene sottoposto ad un tentativo di rianimazione da parte di un operatore sanitario. In quell’istante a rendere più drammatico un quadro di per sé tragico, la presenza probabilmente di un’affranta ed addolorata familiare che accarezza la gamba dell’uomo sul punto di morte. Attoniti ad assistere alla scene altri due soggetti. La telecamera ha catturato, dunque, gli ultimi istanti di vita del paziente e li ha resi pubblici all’intero Pianeta.

I produttori della trasmissione, avrebbero spiegato che il loro sarebbe stato un gesto di protesta avverso le autorità sanitarie locali che hanno sottovalutato l’epidemia.

I numeri del Covid-19 nel Paese Sudamericano sono allarmanti. La sola regione di Santa Cruz conterebbe il 60% degli oltre 20mila contagi totali dell’intera Bolivia, nonché oltre il 50% dei decessi.