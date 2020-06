Travolto da un’auto mentre torna a casa: spezzata la vita di un adolescente

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita la scorsa notte a Palermo dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada per tornare a casa.

Terribile incidente durante la scorsa notte a Palermo, dove un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che l’adolescente stesse attraversando la strada in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Perpignano, quando improvvisamente un’auto lo ha centrato in pieno. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata dopo l’impatto ed ha lanciato l’allarme. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il giovane di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato che adesso dovranno ricostruire l’esatta dinamica dello schianto costato la vita al 17enne.

Una giovane vita è stata spezzata sulle strade di Palermo durante la scorsa notte, tra sabato 20 e domenica 21 giugno. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione Palermo Today, la vittima, un ragazzo di 17 anni, stava attraversando la strada in viale Regione Siciliana per tornare a casa quando è stato travolto da un’auto, una Dacia di colore rosso alla cui guida si trovava una donna. Quest’ultima, dopo l’impatto è immediatamente scesa dal veicolo per prestare soccorso al giovane ed ha lanciato l’allarme. In pochi minuti sul luogo della tragedia, all’altezza di via Perpignano, è arrivato lo staff medico del 118 che non ha potuto far nulla per il 17enne.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche gli agenti della Polizia di Stato e quelli della sezione Infortunistica che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica del tragico schianto. Come riporta Palermo Today, sulla salma, trasferita presso il policlinico del capoluogo siciliano, sarà effettuata l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.

Una ragazza che vive nei pressi del luogo dell’incidente ha raccontato su Facebook quei terribili istanti avendo assistito alla tragedia: “Il ragazzino è stato investito da una macchina mentre stava attraversando il viale Regione, trascinandosi per circa 8 metri, mi sono ritrovata la sua scarpa quasi fuori il mio cancello. Non voglio raccontare la reazione dei genitori, perché non esistono parole per descrivere ciò. Una sola parola, straziante. Ho dato loro dell’acqua, e giuro, non si può capire un dolore simile negli occhi di una madre. Ragazzi – conclude la giovane- quando guidate o state semplicemente attraversando la strada, vi prego di fare sempre attenzione“.