Il principe William beato tra i figli (FOTO). Ma è guerra con Meghan?

In onore dei suoi 38 anni il principe William pubblica alcuni scatti sul profilo che condivide con la moglie. Circondato dai tre figli, l’erede al trono non potrebbe apparire più felice. Ma ci sono guai in vista con la cognata?

Grandi festeggiamenti a casa Windsor: il principe William compie 38 anni e decide di festeggiare in privato, con i tre figli e la moglie, Kate Middelton. I due sono sposati dal 2011 e, con il passare degli anni, sembrano non aver mai perso il loro originario affiatamento. Il profilo Instagram su cui sporadicamente condividono foto è gestito sicuramente da altri, ma la maggior parte di quest’ultime sono scattate dalla duchessa di Cambridge in persona. Una vita tranquilla, dunque, che vuol essere “normale”. Ma anche in Paradiso, si sa, possono sorgere problemi. Da alcune indiscrezioni, trapelate negli ultimi giorni, pare infatti che la coppia reale sia ormai giunta ai ferri corti con il principe Harry, fratello di William, e sua moglie Meghan Markle. Sempre secondo le indiscrezioni, a renderli rivali, sarebbe proprio l’ambizione al trono dell’ex attrice americana. Forse per questo i due hanno deciso di non pubblicare nulla, né per il compleanno di William, né tantomeno per la Festa del Papà (in occasione della quale William ha invece postato una foto con il Principe Carlo).

Beato tra i figli: il Principe William dimentica per un po’ i problemi

