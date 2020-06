Alessandro Meluzzi shock dalla D’Urso: ” Il Covid19? Una falsa pandemia”

Alessandro Meluzzi, psichiatra, criminologo e personaggio televisivo di spicco, fa dichiarazioni molto forti ai microfoni di Live – Non è la D’Urso

E’ vero che ci sia stata questa pandemia? E’ tutta una montatura delle case farmaceutiche per obbligarci a fare il vaccino? O è una mossa economica per affossare la Cina? Il 5G allora? Quante ne abbiamo sentite o pensate noi stessi in questi mesi.

E’ difficile credere sempre a tutto quello che ci viene raccontato. Avere una coscienza critica è quello che fa di noi persone intelligenti e cittadini con responsabilità evidenti.

Alessandro Meluzzi è di questo avviso ma sulla pandemia, sul Coronavirus, sulle migliaia di morti, sulla crisi economica, si è fatto la sua personale idea che ha esternato senza filtri ai microfono di Live – Non è la D’Urso.

Il celebre psichiatra e criminologo ha infatti sostenuto che secondo lui ci troviamo davanti ad una falsa pandemia. Non si spiega come mai l’OMS ogni giorno dia direttive nuove e come mai spesso ci sia detto di osservare regole che puntualmente vengono modificate. Non si capisce quale sia la giusta distanza di sicurezza. Prima ci dicono d’indossare i guanti, poi che non servono a niente o addirittura sono peggio. Ci dicono dobbiamo attendere il vaccino ma probabilmente non ci sarà mai perché non ne è stato mai fatto uno a Rna.

“Abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto. Ora bisogna cominciare una narrazione diversa nei confronti del colossale imbroglio costruito anche intorno alla narrazione di questa falsa pandemia” – queste le parole di Meluzzi.

Barbara D’Urso zittisce Alessandro Meluzzi: “Ma cosa stai dicendo?”

Barbara D’Urso prende le distanze dalle parole di Alessandro Meluzzi. Si rifiuta di credere alle sue teorie di complottismo. “Non sono d’accordo con quello che stai dicendo. Falsa pandemia mi rifiuto di ascoltarlo” – ha detto. Ha continuato inoltre: “Tu non ci sei stato negli ospedali e nei reparti di terapia intensiva dove morivano anche ragazzi di 18 anni”.

Meluzzi non rimangia nulla, anzi si assume totalmente la responsabilità delle sue affermazioni. “Quando conteremo i numeri alla fine dell’anno, quelli dei morti generali non solo quelli da Covid-19, capiremo che questa narrazione è stata distorta”.

