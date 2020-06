Nuovo aggiornamento sulle condizioni dell’ex pilota di F1 Alex Zanardi da parte dell’ospedale “Le Scotte” di Siena che ha diffuso un nuovo bollettino.

Lo staff dell’ospedale “Le Scotte” di Siena ha diffuso un nuovo bollettino sulle condizioni dell’ex pilota di F1 Alex Zanardi vittima di un incidente in handbike venerdì scorso sulla Statale in Val d’Orcia. Stando a quanto riferito dalla redazione de La Nazione, l’ospedale avrebbe comunicato: “Rimangono stabili le condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte dal 19 giugno. La terza notte di degenza in terapia intensiva è trascorsa senza variazioni. Le condizioni cliniche rimangono quindi invariate nei parametri cardio-respiratori e metabolici mentre resta grave il quadro neurologico. Il paziente è sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi è riservata. L’équipe multidisciplinare che lo ha in cura valuterà nei prossimi giorni eventuali azioni diagnostico-terapeutiche da intraprendere”. Il prossimo bollettino è previsto alle 12 di domani, martedì 23 giugno.

