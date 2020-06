Belen Rodriguez è un fuoco: vestito bollente infiamma i fan – Foto

Belen Rodriguez torna a far sognare i suoi fan con una mise domenicale da capogiro. Vestitino a pois che è tutto un capolavoro

Visualizza questo post su Instagram Tᴇ ᴀᴍᴏ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 21 Giu 2020 alle ore 12:37 PDT

Giornata fuori porta per Belen Rodriguez e il suo piccolo Santiago. La bella modella argentina ha trascorso una domenica in relax e spensieratezza con il figlio e gli amici. Una domenica al lago che ha tirato fuori tutta la sua esplosione di bellezza e sensualità. Vestitino nero a pois bianchi con uno scollo da paura. Gambe in mostra e decolleté in bella vista. Tacchi bianchi vertiginosi e tanta voglia di svagare e non pensare a nulla.

Belen anche in un momento di difficoltà come questo non smette di far sognare i suoi fan che la seguono con passione e interesse. Un fuoco argentino che diventa ogni giorno più bollente e caliente.

Si mostra sorridente nella serie di foto che ha postato ieri, tre insieme a suo figlio Santiago e una da sola, che posa come una dea sulla passerella sul lago. Capelli al vento, alcuni sul viso, e sguardo intenso che guardano in camera.

La giornata della showgirl è trascorsa anche insieme alla sua inseparabile amica Patrizia Griffini, ex Grande Fratello, legata a Belen da tantissimo tempo e Mattia Ferrari che da diverse settimane si mostra sempre più spesso insieme all’ormai ex di Stefano De Martino. Lui continua a stare a Napoli e si dedica al lavoro ma nel mentre corrono altre voci su di loro.