Brasile, superati i 50mila morti, ma anche un altro paese latino preoccupa

In Brasile superati i 50mila morti ma il Cile supera già l’Italia nelle infezioni e l’opposizione chiede una “svolta nella strategia sanitaria

In Brasile superate le 50 mila vittime ma c’è un altro paese latino che preoccupa. La conferma che il Cile ha superato l’ Italia nel numero di infezioni da Covid-19. Ciò ha portato l’opposizione al governo a chiedere una “inversione di tendenza nella strategia sanitaria” pochi giorni dopo che il Ministero della Salute aveva rilasciato il ministro. La crisi sanitaria che ha scatenato il coronavirus è in un momento estremamente delicato. La fallita strategia sanitaria adottata dal governo in questi mesi ci ha lasciato in uno scenario complesso che rischia la vita di migliaia di persone”. I responsabili dei Partiti di opposizione hanno tenuto una riunione virtuale a Zoom, una volta noto che il Cile ora ha 242.355 casi, dopo aver incorporato 5.607 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

“L’ottavo paese con il maggior numero di casi al mondo” ha detto la stampa cilena, che ha anche parzialmente recuperato una frase da un’intervista a Piñera del 18 marzo: “Il Cile è molto più preparato dell’Italia ad affrontare questa situazione”. La crescita inarrestabile di casi suggerisce che la sentenza del presidente è stata una dichiarazione fallita. 4.075 morti saranno raggiunti da altri 3.065 non confermati con un test PCR, il che porterebbe a un numero di morti per 7.144. Nonostante ciò, in termini di decessi pro capite, l’Italia supera di gran lunga il Cile: 572 decessi per milione contro 234 del Paese sudamericano.

Al di là di ciò che dicono cifre e confronti, l’umore in Cile è desolante. Nicolás Bergerie, proprietario di un’azienda che produce bare, ha dichiarato nei giorni scorsi che se era solito fare 50 bare a settimana, ora ne supera 100.