Cole Sprouse, accuse di violenza sessuale. Interviene anche Lili Reinhart

Cole Sprouse accusato di violenza sessuale da un account di Twitter. L’attore ribatte aspramente ed interviente anche la fidanzata.

Vi ricordate il giovane Cody di Zac e Cody al Grand Hotel e Zac e Cody sul ponte di comando? Negli ultimi anni la carriera di Cole Sprouse è decollata ed anche la sua vita sentimentale sembra star andando a gonfie vele: tornato in auge con Riverdale, serie americana tra le più viste degli ultimi anni, l’attore ha trovato l’amore sul medesimo set. La storia d’amore con Lili Reinhart, coprotagonista della serie, va infatti avanti da diversi anni e, nonostante alcuni tira e molla, i due sembrano più legati che mai. Una vita tutto sommato tranquilla, dunque, che questa mattina è stata scossa dalla scioccante rivelazione di una donna su Twitter: Cole Sprouse l’avrebbe violentata.

I want to tell about my sexual abuse by cole sprouse. It was at a party in 2013 when cole was at nyu. I was invited to one of his parties by a mutual friend, he came up during the party and started flirting with me and obviously I was flattered, we talked for quite a while, — Victoria (@Victori66680029) June 21, 2020

“Era ad una festa nel 2013, quando Cole era alla NYU” ha scritto la donna, sotto la falsa identità di Victoria, un account Twitter privo di immagine. “Una volta arrivata nella sua stanza, è diventato aggressivo e mi ha spinto contro il letto […]. Gli ho detto più volte di smettere, ma non ascoltava”. La ragazza ha concluso la serie di tweet con un caustico: “Non l’ho mai detto a nessuno, perché chi mi avrebbe creduto? Parliamo di una ricca star della Disney”.

Cole Sprouse, la risposta dell’attore e della fidanzata

False accusations do tremendous damage to victims of actual assault. Furthermore, I would never seek to silence anybody. I encourage that people look into the accusations themselves, as the events detailed were factually untrue. 2 — Cole M. Sprouse (@colesprouse) June 22, 2020

Rapida ed estremamente decisa la riposta di Cole Sprouse. L’attore si è immediatamente dissociato da quanto raccontato ed ha preso le parti delle vere vittime di violenza sessuale, fin troppo spesso danneggiate dalle false accuse che circolano sul web. “Non metterei mai a tacere nessuno” ha poi aggiunto, incoraggiando chiunque lo voglia ad indagare sulla vicenda, per verificare con i propri occhi l’infondatezza delle accuse.

In prima linea per difendere il fidanzato, anche Lili Reinhart, che si è detta davvero scossa dalla vicenda. Particolarmente impegnata in campagne di stampo sociale, l’attrice ha affermato che i due procederanno per vie legali. “Ho sempre preso le accuse di violenza sessuale molto seriamente” ha detto “Ma è stato provato che questo account è stato creato specificatamente per mettere in giro false accuse riguardo a me e al mio cast”.

We are looking into taking legal action. This kind of sick behavior only harms true survivors. This was incredibly triggering for me and scary because I’ve always supported survivors and believed them. — Lili Reinhart (@lilireinhart) June 22, 2020

La questione è incredibilmente spinosa e prendere le parti di qualcuno quando si parla di molestie non documentate è sempre difficile. Se infatti da una parte il numero delle vittime di violenza sessuale che non hanno mai ricevuto giustizia è elevatissimo, dall’altro non è la prima volta che vengono messe in giro false voci per rovinare la carriera di qualche celebrità. Possiamo solo attendere e sperare che chi di dovere conduca le indagini nel modo più rigoroso possibile.

