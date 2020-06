Coronavirus, Pechino continua a tremare di fronte al nuovo focolaio

Il coronavirus fa ancora paura in tutto il mondo e in Cina si combatte contro una seconda ondata. Più di 200 i nuovi contagi in città

Pechino sprofonda ancora più giù, nell’abisso dell’ondata di ritorno del coronavirus. È già un po’ di tempo che si sono registrati alcuni nuovi casi in alcuni distretti ma il focolaio sembra alimentarsi ancora di più.

La città ha fatto registrare altri 22 casi di coronavirus, tra cui un’infermiera. Interi quartieri della città sono stati isolati, le scuole sono state di nuovo chiuse, gli spostamenti limitati. Il virus è tornato di nuovo a far paura, comparso nell’area del mercato di Xinfadi. Così le autorità hanno fatto tamponi a tappeto per cercare di contener il focolaio. Più di due milioni e 300 mila i tamponi eseguiti in questi giorni.

I contagiati superano le 200 unità arrivando a 220, 22 solo gli ultimi casi aggiornati a Pechino e altri 4 in tutto il Paese. È così che il mondo intero si preoccupa su quello che potrebbe essere in futuro. In primis l’Italia che in questi giorni sta vedendo nuova luce con numeri dell’epidemia bassissima. Ci sarà una nuova ondata di ritorno si chiedono tutti?

Coronavirus, gli Usa il Paese più colpito al mondo

Nonostante le notizie che arrivano da Pechino, l’America continua a registrare numeri da capogiro e non va bene nel resto del mondo. Sono 8,7 milioni le persone contagiate dal virus, di questa 464.000 sono morte.

È in questo tragico quadro che emergono gli Usa che restano ancora uno dei Paesi più colpiti sul pianeta. Solo nelle ultime 24 ore sono stati 568 i decessi.

A questo si aggiunge il dato che circa una ventina di Stati Americani hanno fatto registrare nuovi casi in rimbalzo facendo aumentare la media nazionale dei contagi da 20mila al giorno a più di 30mila.

