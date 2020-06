Eva Henger da brividi, in acqua con un costume mai visto – FOTO

Eva Henger ha entusiasmato tutti i suoi fan pubblicando uno scatto mostruoso con un costume da brividi.

Eva Henger è ancora oggi una donna favolosa e sognata da tantissimi uomini. Nonostante un’età non più giovanissima, la star ungherese vanta un fisico da mozzafiato e una sensualità fuori dal comune. L’ex stella dei film a luci rosse ha un grosso seguito su Instagram: il suo account ha più di 935mila ‘seguaci’. Complice l’inizio dell’estate, Eva ha iniziato a condividere sul noto social network scatti bollenti in costume mettendo in risalto le sue stratosferiche ‘curve’. L’ultimo scatto condiviso in rete è da brividi: la Henger indossa un costume unico nel suo genere

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diletta Leotta, shorts da impazzire: si vede tutto – FOTO

Lo scatto in costume di Eva Henger

Eva Henger ha infiammato il web con una foto fantastica. La nativa di Győr indossa un costumino particolarmente bello. Siete curiosi di guardare l’immagine? Cliccate su successivo.