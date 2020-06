Matteo Salvini spopola in TV: parla più del premier Conte

I dati Agcom del mese di maggio scorso del ‘Fatto Quotidiano’ hanno messo in evidenza come Matteo Salvini sia ovunque in televisione, parlando quasi nove ore più di Conte e degli altri leader politici

Matteo Salvini spopola in TV, sia nei programmi di politica che nei Telegiornali: è quanto emerge dai dati diffusi dall’Agcom, rielaborati poi dal Fatto Quotidiano. Nello scorso mese di maggio nei vari Tg e talk politici della Rai, Mediaset e La7, Salvini ha parlato per 8 ore e 56 minuti, complessivamente. Nello stesso periodo, il premier Conte ha avuto spazio per 6 ore e 16 minuti per la sua minor partecipazione nei talk della Tv dato il suo ruolo istituzionale.

Giorgia Meloni ha avuto un tempo di parola tre volte minore di Matteo Salvini

Giorgia Meloni, all’opposizione come il leghista, ha avuto un tempo di parola di 3 ore e 7 minuti: tre volte meno dell’ex ministro. I dati pubblicati dall’Agcom e rielaborati dal giornale il Fatto Quotidiano andrebbero a sottolineare una presenza capillare a maggio scorso di Matteo Salvini nei Tg e nei talk politici di Rai, Mediaset e La7. Leggendo i dati diffusi dall’Agcom, si può inoltre capire che questa presenza preponderante della Lega in Tv sia a discapito soprattutto di Fratelli d’Italia, mentre a Mediaset è Forza Italia e Silvio Berlusconi che spadroneggiano.

Durante i mesi scorsi l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha mandato degli avvisi per “riequilibrare il pluralismo in televisione”, tanto che a febbraio la Rai è stata multata per 1,5 milioni perché avrebbe violato “il contratto di servizio, in particolare per quanto riguarda i principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo”.