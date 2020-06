Melissa Satta e il post più sensuale dell’anno: costume da infarto – Foto

Melissa Satta ai nastri di partenza di un’estate da ricordare: l’ex velina sempre in forma smagliante, curve da sballo in costume

Il fascino e la magia di Melissa Satta ci sorprendono ogni volta di più. Dovremmo essere abituati alla femminilità esplosiva dell’ex velina, che però sa sempre come lasciare di stucco i suoi followers. Nel lungo periodo di quarantena, lady Boateng è stata molto attiva sui social, cercando di coinvolgere i suoi fan, cosa che fa ancora adesso. Molto apprezzata la sua ‘rubrica’ su Instagram con cui nelle stories ha condiviso i suoi allenamenti. La showgirl, non per caso, è davvero molto attenta alla forma fisica. E a guardarla, non ci si può sorprendere affatto.

