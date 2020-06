Mercedesz Henger da impazzire, un fisico mai visto – FOTO

Mercedesz Henger sempre più bella, come dimostrano le foto postate sul suo profilo Instagram a seguito della sua partecipazione ai 100 anni di Novella 2000

Sono foto che fanno letteralmente impazzire quelle pubblicate recentemente da Mercedesz Henger. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha partecipato alla festa per i 100 anni di Novella 2000 ed ha lasciato tutti a bocca aperta. Un fisico praticamente perfetto esaltato da un abito che sembra essere cucito proprio per lei.

Un connubio che non fa che esaltare il décolleté e le sue forme che madre natura le ha generosamente donato. Un’occasione, in cui non è mancato neppure la sua dolce metà. Si tratta di Lucas Peracchi, in passato partecipante a Uomini e Donne.

