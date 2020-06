Una donna è morta sabato pomeriggio dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Narbolia (Oristano) mentre scuoteva una tovaglia.

Si era affacciata dal terrazzino per scuotere una tovaglia dopo cena, ma è precipitata dal primo piano ed ha perso la vita. Questa la tragedia consumatasi a Narbolia, comune in provincia di Oristano, nella serata di sabato 20 giugno. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, una donna di 43 anni, si sarebbe appoggiata al parapetto del balcone della propria abitazione per scuotere la tovaglia, ma quest’ultimo avrebbe ceduto facendole perdere l’equilibrio. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118 che hanno trasportato la 43enne in ospedale, dove purtroppo è deceduta poco dopo. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri.

Una donna di 43 anni è morta nel pomeriggio di sabato, 20 giugno, dopo essere precipitata dal balcone al primo piano della propria abitazione a Narbolia, in provincia di Oristano. Stando alle prime informazioni, riportate dai giornali locali e dalla redazione di Today, la 43enne Stefania Piras, originaria di Norbello, si sarebbe affacciata dal terrazzino per scuotere una tovaglia dopo la cena appoggiandosi sul parapetto di legno del balcone. Quest’ultimo avrebbe ceduto facendo perdere l’equilibrio alla donna che è caduta da un’altezza di circa tre metri.

Sul luogo teatro dell’incidente è arrivato lo staff medico del 118 che ha prestato le prime cure alla donna e l’ha trasportata presso l’ospedale San Martino di Oristano, dove nonostante i numerosi tentativi dei medici di salvarle la vita, è deceduta qualche ora più tardi.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Sconvolte le comunità di Narbolia e di Norbello, comuni rispettivamente di residenza e origine della 43enne.

Tra i messaggi di cordoglio, dopo la morte della donna, anche quello del sindaco di Norbello, Matteo Manca, che sul proprio profilo Facebook ha scritto: “La tragedia che ha colpito oggi il nostro paese ha dimensioni talmente grandi che è difficile comprenderle del tutto in questo momento. Stefania è stata tra le persone che più hanno contribuito, nella storia della nostra comunità, ad accrescere il livello culturale e della qualità nel fare aggregazione“.