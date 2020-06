Rebel Wilson shock: “ I produttori mi pagavano per questo motivo”

Rebel Wilson, l’attrice comica australiana più conosciuta al mondo fa un’importante rivelazione sulle pretese di Hollywood

E’ conosciuta per essere l’interprete carismatica di Una notte al Museo, Pitch Perfect, Non è romantico? e Cats. L’ultima fatica in cui abbiamo potuto ammirare la sua bravura è Jo Jo Rabbit, pellicola acclamata in tutto il mondo , candidata a 6 premi Oscar. Rebel Wilson è una macchina da spettacolo: sa recitare, cantare, presentare, ballare.

Fa larghissimo uso dei social. Scorrendo la sua bacheca è possibile constatare il cambiamento fisico che ha affrontato negli ultimi mesi. Rebel ha sempre avuto forme XXL. Ultimamente appare dimagrita. Come mai questa trasformazione?

A rivelarlo è la stessa attrice. Ha perso 18 kg. Arrivata al traguardo dei 40 anni ha deciso di mettere la sua salute al primo posto e di perseguire uno stile di vita più sano.

Qual è la beffa di tutto questo? Lo star system ha sempre imposto alle donne dei paradigmi di bellezza assurdi, irreali, che imponevano la magrezza come primo requisito. A lei veniva richiesto l’opposto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lady Diana, sarà Kristen Stewart ad interpretarla in un nuovo film

Rebel Wilson e la richiesta assurda di Hollywood

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rebel Wilson (@rebelwilson) in data: 18 Giu 2020 alle ore 3:43 PDT

A causa della scarsità di attrici in carne, i produttori hollywoodiani la pagavano affinché rimanesse in sovrappeso. Un paradosso. Rebel Wilson ha rivelato al The Sun che per lei è stato difficile accettare questo compromesso per potersi costruire una carriera.

Ora che è un nome affermato del settore ha potuto scegliere liberamente della sua vita. “Quando sono arrivata ai 40 ho deciso che era giunto il momento di pensare alla mia salute. Non era solo una questione di peso e di chili da perdere. Dovevo capire le motivazioni che stavano dietro al mio mangiare troppo”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nonostante le restrizioni da lockdown ha continuato ad allenarsi; ora che anche da lei iniziano a riaprire parchi per correre e le palestre sente che la situazione migliorerà e continuerà nel suo cammino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lutto nel mondo del cinema, muore attore del Signore degli Anelli