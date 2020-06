Toscana, è pronto il bonus sociale idrico. Da Palazzo Vecchio arrivano importanti novit sull’acqua: “Un aiuto alle famiglie in difficoltà”

In Toscana arrivano importanti novità. Palazzo Vecchio ha comunicato che dal 22 giugno al 15 settembre, i fiorentini più in difficoltà potranno presentare le domande per l’accesso al bonus sociale idrico che sarà erogato per l’anno 2020. Si tratta di un’agevolazione tariffaria sull’acqua, fonte primaria per ogni persona, integrativa rispetto al bonus idrico nazionale, stabilita dall’Autorità Idrica Toscana e destinata alle persone e ai nuclei familiari più deboli. A coloro che avranno diritto al bonus, sarà riconosciuta l’agevolazione di un importo massimo pari alla spesa relativa al consumo idrico riferito all’anno 2019, diminuito dell’importo del bonus idrico nazionale.

Acqua, Bonus sociale idrico. La richiesta

E’ un’importante novità per i cittadini toscani e sarebbe un’agevolazione molto grande se venisse estesa al resto d’Italia. La modulistica per fare la richiesta del bonus idrico integrativo potrà essere scaricata dalla Rete civica del Comune all’indirizzo servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/bonus-sociale-idrico-integrativo-anno-2020 o ritirata presso la Direzione Servizi sociali. La domanda dovrà essere presentata alla Direzione Servizi sociali via mail all’indirizzo bonus.idrico@comune.fi.it. Presso la Direzione, viale De Amicis 21, sarà attivo uno sportello per il supporto alla compilazione dei moduli, al quale si potrà accedere prendendo un appuntamento telefonico.

Bonus nazionale

Si può accedere al bonus idrico nazionale dal 2018 ed esso è indirizzato a chi ha un basso reddito, per ottenere una riduzione sulle bollette. Il governo lo ha introdotto l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico lo ha reso operativo.

Avranno diritto al bonus anche i titolari del reddito di cittadinanza.