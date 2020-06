Al Bano Carrisi, il regalo pazzesco a Romina Power

Al Bano Carrisi è rimasto molto legato all’ex moglie Romina Power, ecco il regalo incredibile che le ha fatto il cantante: un gesto notevole

E’ stata una delle storie d’amore più intense e particolari del mondo dello spettacolo. Quella tra Al Bano Carrisi e Romina Power, per anni, ha incarnato il mito dell’amore e della felicità di coppia. Un rapporto unico, il cui ricordo non è stato intaccato dalla separazione, pur avvenuta ormai diversi anni fa. Entrambi sanno che l’altro avrà sempre un posto speciale nel suo cuore. Spesso si è ipotizzato un ricongiungimento tra i due, ma questa più che altro era una speranza dei fan che non hanno mai smesso di credere di vederli di nuovo insieme, non solo sul palco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ylenia Carrisi, Al Bano sbotta: “Basta con queste squallide speculazioni”