Situazione Alex Zanardi bollettino: a quattro giorni di distanza dal terribile incidente capitato al campione sono queste le importanti valutazioni cliniche.

23 giugno 2020 Alex Zanardi bollettino. Poco fa l’ospedale ‘Le Scotte’ di Siena ha diffuso quello che è il decorso attuale del quadro clinico del campione paralimpico. Il 53enne bolognese era rimasto coinvolto in un terribile incidente con lo scontro frontale contro un camion, mentre era a bordo della sua handbike sulle strade di Pienza, in provincia di Siena.

Permane il coma farmacologico dopo due interventi chirurgici molto delicati alla testa. Da allora è iniziato comunque quello che sarà un lento recupero, che si spera non abbia delle complicazioni. L’equipe medica che ha in cura Alex Zanardi sta discutendo sulla possibilità di sospendere la sedazione per poter compiere delle verifiche su quella che è l’attuale situazione neurologica. Zanardi resta grave ma stabile, cosa che dopo 4 giorni e due operazioni rappresenta comunque una buona notizia.

Alex Zanardi bollettino, condizioni stabili

Questo il contenuto del bollettino diffuso in merito alle condizioni di Alex Zanardi poco fa. “Restano stabili le condizioni cliniche di Alex Zanardi. Il campione è ricoverato al policlinico ‘Santa Maria alle Scotte’ di Siena. La terza notte di degenza in terapia intensiva è trascorsa senza variazioni. Le condizioni cliniche rimangono invariate nei parametri cardio-respiratori e metabolici mentre resta grave il quadro neurologico”. Viene anche specificato come il 53enne campione bolognese resti sotto sedazione, intubato e con ventilazione meccanica attuva, in prognosi è riservata. “La équipe multidisciplinare valuterà nei prossimi giorni eventuali azioni diagnostico-terapeutiche da intraprendere”.

