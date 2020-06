Bellissima Barbara D’Urso, dispersa tra i fiori con un vestitino di pizzo bianco indosso. La conduttrice mostra un look decisamente estivo e profondamente giovanile.

Chi al giorno d’oggi non conosce Barbara D’Urso vive decisamente fuori dal mondo! Il volto della conduttrice è ovunque, i suoi programmi sono sempre in prima serata. Nata come attrice in varie produzioni di TeleMilano 58 (poi Canale 5), la D’Urso è oggi una delle conduttrici più affermate del panorama televisivo italiano. Tra i suoi programmi più conosciuti Mattino Cinque (e poi Pomeriggio Cinque), Domenica Live, Il Grande Fratello e, il più recente, Live – Non è la D’Urso, completamente incentrato sulla sua persona. Talvolta di dubbio gusto, i suoi show hanno raggiunto negli ultimi anni uno share non paragonabile a quello di altri programmi simili (pensiamo per esempio a Domenica In di Paola Perego o Verissimo di Silvia Toffanin).

Barbara D’Urso torna ad avere vent’anni, la foto

Nonostante abbia ormai passato la soglia dei 60 anni (ne ha 63), Barbara D’Urso sembra ancora una ventenne. Oltre al fisico invidiabile e al volto fresco, anche il suo look è tipicamente giovanile. Clicca su “successivo” per vedere la foto!