Un ragazzo di 33 anni, mentre si trovava in sella alla propria moto, è deceduto questa notte in un tragico incidente stradale a Pradalunga (Bergamo). Ferito il conducente dell’auto scontratasi con il mezzo a due ruote.

In un incidente stradale consumatosi durante la scorsa notte a Pradalunga, comune in provincia di Bergamo, un ragazzo di 33 anni ha perso la vita. Ancora da accertare le dinamiche del sinistro, ma secondo una prima ricostruzione pare che il 33enne fosse a bordo della propria moto che si è scontrata frontalmente contro un’auto. Inutili i tentativi di soccorso del personale medico per il ragazzo di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Ferite lievemente il conducente dell’auto.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati degli accertamenti di rito.

Leggi anche —> Dramma in un lido: zia e nipotina folgorate mentre fanno una doccia

Bergamo, tragico incidente in moto sulla provinciale: muore ragazzo di 33 anni

Un morto ed un ferito, questo il bilancio di un incidente consumatosi durante la scorsa notte, tra lunedì 22 e martedì 23 giugno. È accaduto sulla strada provinciale a Pradalunga, piccolo comune in provincia di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la vittima, un ragazzo di 33 anni, si trovava a bordo della propria moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente contro un’auto.

Sul posto è immediatamente sopraggiunto lo staff sanitario del 118 che non ha potuto far nulla per il 33enne, di cui è stato possibile solo costatarne il decesso, avvenuto sul colpo. I sanitari hanno prestato soccorso all’automobilista che si trovava alla guida dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente. L’uomo, riporta Fanpage, ha riportato ferite lievi ed è rimasto sotto per quanto accaduto.

Intervenuti anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

Leggi anche —> Gravissimo incidente stradale: morta giovane madre e le sue tre figlie piccole

Leggi anche —> Travolto da un’auto mentre torna a casa: spezzata la vita di un adolescente

Quello consumatosi la scorsa notte, riferisce Fanpage, è il terzo incidente mortale che ha visto coinvolti motociclisti nell’arco degli ultimi tre giorni in Lombardia.