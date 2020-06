Elettra Lamborghini, molto attraente. Scatto ammaliante e via lo stress – VIDEO

La cantante italiana Elettra Lamborghini dà un calcio violento contro lo stress che precede il grande evento. Lo scatto su Instagram incendia i fan

Elettra Miura Lamborghini ha generato un pieno di emozioni nel suo ultimo scatto su Instagram, mentre è affaccendata ad organizzare i preparativi per il grande giorno.

Il matrimonio con Afrojack è in dirittura di arrivo e la sposa non intende arrivare impreparata all’appuntamento più importante della sua vita. In questo momento però Elettra, causa preparativi e giorni intensissimi è al centro di un vero e proprio ciclone.

La 26enne bolognese evidentemente ha fatto più fatica del solito a smaltire quei chilogrammi in più, perduti in seguito con il duro e movimentato lavoro. “Ho avuto un weekend terribile, ma sono ancora qui tutta per voi” – esordisce Elettra Lamborghini.

Nonostante l’agitazione che precede il matrimonio, Elettra ha condiviso con i fan di Instagram l’incredibile cambiamento del suo aspetto fisico.

Poi racconta

