Emily Ratajkowski: cambio colore ai capelli, fisico sempre imperiale – VIDEO

cambia colore ai capelli, ma il fisico resta imperiale così come la sua oggettiva bellezza: il video da milioni di like.

Visualizza questo post su Instagram BLONDE. Thank you @kerastase_official 🤍 #kerastase Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 23 Giu 2020 alle ore 10:32 PDT

Emily Ratajkowskiè diventata bionda. La super modella, da 26,6 milioni di followers su Instagram, ha sfoggiato il nuovo colore dei capelli in un video che, in poche ore, ha collezionato migliaia di like. Un filmato di pochi secondi in cui Emily sfoggia la sua lunga chioma che, nelle ultime ore, è passata dal castano al biondo. Un cambimento radicale che, tuttavia, sta piacendo tantissimo ai fans che amano la propria beniamina in tutti i colori.

Emily Ratajkowski bionda conquista tutti, ma è il fisico che fa impazzire i fans

Emily Ratajkowski bionda piace davvero tanto, ma è il fisico mozzafiato che fa letteralmente impazzire i suoi milioni di followers che perdono la testa ogni volta che la supermodella pubblica una foto o un video sfoggiando le sue curve strepitose. Che sia bionda o che sia morta, il risultato non cambia: Emily resta non solo una delle modelle più importanti, ma anche una delle vere star di Instagram.

Sempre bellissima e in splendida forma, Emily ha scelto di rinnovare il proprio look, sfoggiato dopo la quarantena. Il nuovo colore dei capelli sarà il sintomo di un cambiamento radicale anche della vita della modella?

Sposata con Sebastian Bear-McClard,cattore e produttore cinematografico, classe 1987, Emily cambierà anche la propria vita privata? Sarà pronta a diventare mamma? I fans, nel frattempo, si godono la sua statuaria bellezza.