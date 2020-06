Eva Henger botta e risposta con Mercedesz: la mamma posta FOTO da infarto

Eva Henger e la figlia Mercedesz, botta e risposta su Instagram: la mamma posta una foto da infarto sui social e manda in estati i fans.

La bellezza è di famiglia in casa Henger e, così, dopo la figlia Mercedesz, anche mamma Eva ha pubblicato una foto da infarto su Instagram. Nonostante abbia qualche anno in più rispetto a Mercedesz e abbia affrontato tre gravidanza, Eva sfoggia un fisico mozzafiato e assolutamente perfetto. Curve al posto giusto e muscoli allenati, rendono la Henger senior una delle donne più belle del mondo dello spettacolo e tra i fans partono così i paragoni tra la bellezza della madre e della figlia.

Eva Henger risponde alla figlia Mercedesz: foto mozzafiato sui social

E’ un fisico al top della forma quello che Eva Henger sfoggia sui social dove condivide spesso foto in cui indossa bikini che esaltano la sua statuaria bellezza. Bellezza che sfoggia anche la figlia Mercedesz che, da quando ha partecipato all’Isola dei Famosi, ha cambiato totalmente il proprio fisico allenandosi con costanza. Una bellezza mozzafiato per mamma e figlia Henger che sanno come far impazzire i fans che apprezzano sia le foto da infarto di mamma Eva che quelle della figlia Mercedesz che è solita allenarsi con il fidanzato Lucas Peracchi che, a sua volta, sfoggia addominali di ferro.

Nella foto che vedete qui in alto, Mercedesz sfoggia un fisico super allenato, esaltato dal bikini che indossa. Chi vince, dunque, la particolare gara di bellezza in famiglia?