Francesca Tocca e Valentin, arriva l’annuncio: novità bollenti in vista

Francesca Tocca e Valentin continuano a far parlare di sé, la coppia nata ad Amici 19 può regalare altri colpi di scena

La stagione di Amici 19 è stata molto interessante per gli amanti del gossip. A tenere banco soprattutto il flirt rovente tra l’insegnante di danza Francesca Tocca e il ballerino rumeno Valentin, svelato proprio dalla donna. Un flirt che sembrava dover essere destinato a rimanere limitato nel tempo, ma a sorpresa potrebbero esserci nuovi sviluppi ad infiammare la prossima estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici Speciali | grande emozione tra Maria De Filippi ed un finalista | FOTO

Francesca Tocca e Valentin, il post enigmatico

Francesca si è infatti separata poco tempo fa da Raimondo Todaro, ballerino del programma di Milly Carlucci con cui è stata sposata per sei anni. Ma non solo. In questi giorni, Valentin ha pubblicato sui social una foto mano a mano con una donna misteriosa. Qualcuno ha notato che il lettino al mare che compare nella foto sia praticamente lo stesso che appare in una delle Stories di Francesca. Un indizio già piuttosto corposo che sembrerebbe suggerire che i due stiano trascorrendo delle giornate insieme, ma non è finita qui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Irama vince Amici Speciali: il monologo per George Floyd commuove l’Italia

Ad aumentare i sospetti, anche un ‘annuncio’ da parte di Valentin, che in una sua foto su Instagram dichiara: “Sarà un’estate di fuoco, fidatevi”. Ci attendiamo a questo punto delle novità consistenti, il mondo del gossip ormai è all’opera aspettando di ‘stanare’ i due amanti, che potrebbero anche decidere di uscire allo scoperto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter