Giorgia Palmas, mare cristallino e un bikini da capogiro, stupenda – FOTO

Giorgia Palmas pubblica uno scatto nostalgico sul suo profilo Instagram in attesa dell’arrivo della sua secondo genita previsto ad agosto

E’ prevista per la fine di agosto la nascita della secondo genita di Giorgia Palmas. L’ex velina aveva tenuto nascosta la gravidanza per rivelarlo poche settimane fa, durante il periodo di lockdown.

In quest’anno un po’ pazzo e decisamente pesante per tutti, per la showgirl sarda è prevista almeno una bella notizia, la migliore di tutte.

Lei e il compagno Filippo Magnini ( ex nuotatore , considerato il miglior stileliberista italiano di tutti i tempi) sono in attesa di una bambina. E’ lo stesso atleta ad averlo annunciato tramite un post su Instagram con tanto di ecografia in primo piano e un messaggio inequivocabile: ” Non vedo l’ora di conoscerti, mia principessina. Già ti Amo.”

Giorgia Palmas è in splendida forma, sta benissimo e con la ripresa del campionato ha ricominciato a lavorare, nonostante sia al settimo mese di gravidanza. La ritroviamo attivissima su Milan Channel e condivide con il suo pubblico l’emozione del ritorno alla normalità: “Torna il campionato. Forza Milan, come sempre dai nostri studi di Milan Tv con la nostra diretta per il match day.”

A condividere la gioia per la nuova arrivata c’è anche Sofia, 12 anni. Sarà un’ottima sorella maggiore. E’ la primo genita di Giorgia, avuta dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini.

Giorgia Palmas con il pancione ricorda l’estate passata

Oggi Giorgia Palmas pubblica uno scatto nostalgico. Il campionato è ripartito e con esso anche lei ha ricominciato a lavorare negli studi di Milan Channel.

Si lascia andare ai ricordi e condivide con il suo pubblico una foto che sa d’estate. Mare cristallino e lei stupenda in primo piano. Un bikini striminzito mostra il suo fisico perfetto. Capelli raccolti, occhiali da sole e la felicità per l’arrivo della stagione estiva.

Quest’anno avrà un sapore un po’ diverso. Si lavora e soprattutto c’è l’attesa per l’arrivo di un nuovo menbro della famiglia.

Auguriamo a Giorgia Palmas tanta felicità per questo evento.

