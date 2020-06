Altro infortunio per la Juventus che perde il terzino Mattia De Sciglio costretto ad uscire contro il Bologna per un problema muscolare alla coscia destra.

La Juventus ha battuto il Bologna in trasferta per 2-0 grazie alle reti di Ronaldo e Dybala. Una vittoria importante sia per la classifica, con i bianconeri ora a più quattro sulla Lazio che giocherà domani a Bergamo, ma soprattutto per il morale. Sorriso amaro, però, per Sarri che perde l’ennesima pedina in difesa, come già accaduto più volte durante la stagione. Durante la gara contro i rossoblu, il terzino De Sciglio è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Al suo posto è subentrato Danilo, poi espulso per somma di ammonizioni.

Leggi anche —> Juventus, calendario fitto e risultati in calo: serve una scossa

Juventus, infortunio De Sciglio: emergenza sulle corsie difensive per mister Sarri

Torna al successo la Juventus, dopo il pareggio contro il Milan e la sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia. La squadra di Maurizio Sarri ha espugnato lo stadio Renato Dall’Ara battendo il Bologna per 2-0 nel match valido per la 27^ giornata di campionato. Ai bianconeri sono bastati tredici minuti nella prima frazione di gioco per mettere in cassaforte i tre punti. Al 23’ Cristiano Ronaldo trasforma un penalty concesso dall’arbitro per una trattenuta di Denswil su De Ligt, poi un sinistro di Dybala da fuori area al 36’ chiude i conti e regala i tre punti alla Vecchia Signora. Oltre al successo, Sarri può sorridere anche per il gioco espresso soprattutto negli scambi tra gli interpreti in campo e per la porta inviolata, considerati i 24 gol subiti in 26 partite (circa una a partita).

A rovinare la festa bianconera, però, l’infortunio di De Sciglio che aggrava l’emergenza nel reparto arretrato bianconero. Il terzino, autore di un’ottima prestazione, al 65’ scatta sulla fascia, ma è costretto a fermarsi per un problema muscolare alla coscia sinistra che lo costringe ad uscire dal campo. Ovviamente sono da valutare le condizioni del giocatore per accertare l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero.

Una tegola per Sarri che sulle fasce non dispone di Alex Sandro, fermo in infermeria per qualche settimana a causa di una lesione del legamento collaterale mediale riportata nella finale di Coppa Italia. In infermeria ancora anche Chiellini e Demiral. Agli infortuni, per quanto riguarda la sfida di venerdì contro il Lecce, si aggiunge l’assenza di Danilo che, ieri dopo aver preso il posto di De Sciglio, ha rimediato due cartellini gialli in pochi minuti che gli sono costati l’espulsione.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, pronta un’offerta monstre per un difensore

Contro il Lecce, dopo gli esami su De Sciglio, Sarri potrebbe optare, dunque, per adattare Matuidi sulla fascia sinistra come già fatto contro la Spal durante questa stagione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.