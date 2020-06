Le nuove regole in condominio post-covid. Quali sono

Il covid ha rivoluzionato proprio tutto. Non solo le nostre abitudini ma anche la vita in condominio. Ecco quali sono le nuove regole da seguire

Il covid-19 cambia le regole anche in condominio. Niente è più come prima, tutto è diverso e i condomini dovranno vivere seguendo le norme di sicurezza. Per prima cosa si dovranno revisionare gli spazi comuni come il cortile. Inoltre si dovrà fare attenzione alle misure da adottare durante le assemblee condominiali. Un’importante novità riguarda le spese che sicuramente subiranno degli aumenti. Scopriamo insieme le nuove regole per vivere sereni e in tranquillità.

Condominio, le nuove regole post-covid