Niccolò Zanardi su Instagram: “Forza papà, ti aspetto, torna presto”

Il figlio del campione Alex Zanardi lascia sulla sua pagina Instagram un commento di incoraggiamento al padre ricoverato dopo l’incidente con la sua handbike

Niccolò Zanardi, il figlio 22enne del campione rimasto coinvolto in un gravissimo incidente venerdì scorso in provincia di Siena mentre era in sella alla sua handbike, ha affidato a Instagram la sua speranza più forte. “Forza papà, ti aspetto, torna presto“. Dopo le poche e sentite parole due cuori, il suo e quello della mamma Manni.

Leggi anche —> Travolto da un’auto mentre torna a casa: spezzata la vita di un adolescente

“Tuo padre ce la farà”, questi i commenti degli amici del ragazzo che lo sostengono con affetto dal giorno dello schianto con il camion. In poche ore la foto ha raccolto più di 5300 likes e oltre 700 commenti. Niccolò è l’unico figlio di Alex e della moglie Daniela Manni, nato due anni dopo il matrimonio della coppia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.