Una donna di 35 anni e la nipotina di 4 sono rimaste folgorate mentre facevano una doccia in uno stabilimento balneare di Palermo. La 35enne è in coma, mentre la piccola ha riportato ferite lievi.

Dramma a Palermo, dove una donna di 35 anni e la nipotina di soli 4 sono rimaste folgorate mentre facevano una doccia. È accaduto lunedì 15 giugno, ma la notizia è trapelata solo ieri, in uno stabilimento balneare del quartiere Romagnolo del capoluogo siciliano. I presenti hanno subito soccorso zia e nipotina e le hanno trasportate in ospedale. La bimba, che ha riportato solo ferite lievi, è stata dimessa dopo pochi giorni, mentre la 35enne sarebbe rimasta ferita gravemente ed adesso è in coma. Il lido dove si è consumato il drammatico episodio è stato sottoposto a sequestro dalla Procura della Repubblica che ha aperto un’inchiesta per ricostruire quanto sia realmente accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

Leggi anche —> Travolto da un’auto mentre torna a casa: spezzata la vita di un adolescente

Palermo, zia e nipotina folgorate mentre fanno la doccia in un lido: 35enne in coma

Una 35enne e la piccola nipotina di 4 anni sono rimaste folgorate mentre facevano la doccia all’interno di uno stabilimento balneare di Palermo, nel quartiere di Romagnolo. I fatti, come riporta la redazione di Palermo Today, si sarebbero consumati lo scorso 15 giugno, ma la notizia è trapelata solo ieri. Adesso la donna è ricoverata in coma, mentre la piccola si è salvata riportando solo lievi ferite tanto che i medici l’hanno già dimessa dall’ospedale.

A ricostruire quanto accaduto nel lido di via Messina, ora sottoposto a sequestro dagli inquirenti, è stata una sorella della 35enne che ha si trovava sul posto. La donna ha raccontato ai microfoni di Palermo Today di aver sentito urlare la bambina chiedendo aiuto dopo che la piccola era andata insieme alla zia a fare una doccia. Precipitatasi sul posto la sorella ed i presenti hanno intuito cosa fosse accaduto e la sorella ha provato a rianimare la 35enne attraverso le procedure di respirazione cardiopolmonare. I familiari stessi l’hanno poi portata presso l’ospedale Buccheri La Ferla, dove la donna è tutt’ora ricoverata in coma.

Gli stessi medici dell’ospedale del capoluogo siciliano hanno comunicato quanto accaduto alla polizia che ha proceduto ai primi accertamenti per ricostruire i fatti ed accertare eventuali responsabilità.

Leggi anche —> Si affaccia per scuotere una tovaglia, ma cade dal primo piano: muore donna 43enne

La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta nella quale sarebbero indagati il gestore e la titolare del lido. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, come riporta Palermo Today, vi è quella di un malfunzionamento di un boiler, il quale avrebbe causato la scossa elettrica che ha poi colpito la donna e la bambina.