Il videomaker riprende la scena dell’incidente di Alex Zanardi: la ricostruzione – VIDEO

Nuovi particolari emergono nell’incidente sulla statale di Chianciano che ha coinvolto l’ex pilota della Formula 1 Alex Zanardi: la ricostruzione della scena

L’incidente di Alex Zanardi tiene tutti gli appassionati di motori e autovetture col fiato sospeso. Nelle ultime ore è emerso un particolare riguardo il terribile incidente in cui è rimasto coinvolto il pilota automobilistico italiano.

Un videomaker perugino ha ripreso per intero la scena dell’incidente e dunque dell’impressionante impatto tra la handbike del campione romagnolo e un autoarticolato in marcia sulla corsia opposta.

Le immagini del videomessaggio dello scontro avvenuto lo scorso venerdì sulla statale 146 di Chianciano, nel comune di Pienza stanno facendo il giro del web. A filmare la ricostruzione dell’accaduto è un giornalista sportivo, Alessandro Maestrini.

Il videomaker umbro riprendeva la corsa del campione paralimpico azzurro e quegli attimi tragici in cui Alex Zanardi va a sbattere contro il cerchione del camion. Durante la registrazione del caso, chiaramente non prevenuto, si odono le grida strazianti del 53enne bolognese poco prima del devastante impatto, che lo condannerà da lì a poco al coma farmacologico.

LEGGI ANCHE —–>

L’incidente di Alex Zanardi, la ricostruzione di quella scena raccapricciante

Il giornalista racconta al Corriere della Sera delle urla a squarciagola, sconnesse e poi soffocate. Una scena inedita che nessuno mai avrebbe voluto assistere in un lavoro di informazione pubblica.

“Posso rassicurare tutti del fatto che Alex durante la corsa in strada non aveva il cellulare tra le mani. Guidava con entrambi gli arti agganciati al manubrio della sua handbike” – continua il videomaker.

Dopo la curva si intravede Zanardi che perde il controllo del suo ciclomotore, mentre la ruota sinistra fa un movimento anomalo e l’handbike prosegue dritta. Poi il conseguente ribaltamento sul lato sinistro e lo schianto sul cerchione del camion, proveniente dal lato opposto. “Di questo ultimo particolare, però, non ne sono sicuro, in quanto la scena viene ad un certo punto coperta dal passaggio di uno dei concorrenti” – conclude il giornalista.

LEGGI ANCHE —–>

Il filmato che ha ripreso quella scena raccapricciante è stato sequestrato dalla Procura per ricostruire l’accaduto, per cui Maestrini non ha potuto certificare il tutto, in quanto impossibilitato a riavvolgere il nastro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter