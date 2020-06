Anziano 80enne sorpreso da tutti mentre guarda video hot

I protagonisti di una buffa vicenda che ha coinvolto un’anziana famiglia. Uomo 80enne guarda video “spinti” ma non si accorge della moglie…

La notizia sconcertante dell’anziana famiglia di San Francesco sta facendo il giro del web tra le mille sorprese che riserva. La vicenda riguarda una coppia di anziani: uomo e donna 80enni, in esibizione reale di un contesto fuori dal normale, considerata l’età.

Il signore ha risvegliato i sintomi di passione amorosa, come ai vecchi tempi. Ma l’episodio che si racconta è davvero imbarazzante. La sera precedente la donna anziana riposava sul letto di casa, mentre il marito si accertava di blindare la porta della stanza delle nozze a chiave per impedirne l’uscita.

Al risveglio della pensionata, la situazione inizia a farsi incandescente con la donna a strillare nel tentativo di aprire la porta e uscire dalla camera da letto. A tal proposito, arriva la chiamata sul cellulare del marito, il quale non risponde.

Ed ecco che la donna inizia a preoccuparsi seriamente, di ciò che possa essere accaduto al marito 80enne. Dopo di che decide di allertare i figli, i quali ricorrono a vigili del fuoco e ambulanza, tutti intenzionati a credere il padre, colto da malore.

L’evoluzione della vicenda: la rabbia dell’anziana 80enne

Il marito in realtà non era stato coinvolto in uno stato di malessere salutare. Bensì era nell’intento di destreggiarsi per risvegliare i suoi istinti sessuali. E ha pensato bene di prendere questa iniziativa, accertandosi che la moglie sia al sicuro e all’oscuro di tutto.

All’arrivo dei soccorsi, gli addetti si sono visti costretti a sfondare la porta dì’ingresso. Una volta entrati in casa della coppia anziana, hanno intravisto l’uomo seduto sul divano di casa, impegnato nel vedere un filmato a luci rosse.

Nella moglie anziana, nel frattempo scarcerata, si scatena l’imbarazzo più totale davanti agli organi di primo soccorso, cercando invano di contenere la rabbia.

Probabilmente il destino della strana coppia di aniziani finisce qui tra lo stupore e l’incredulità del lettore.

