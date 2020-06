Beve birra e trattiene l’urina, le conseguenze sono incredibili

L’episodio è successo ad un 40enne. Beve birra e trattine l’urina per ben 18 ore, per lui ricovero e seri danni alla vescica

Un fatto stranissimo e soprattutto da non ripetere quello che è accaduto, nella Cina orientale, ad un uomo di 40 anni. Ha bevuto tantissimo durante una serata in compagnia di amici e non è andato in bagno per diverse ore. Il fatto è accaduto circa una settimana fa a Zhejiang e la vicenda è stata raccontata da Unilad.

Il 40enne ha trascorso una serata decisamente alcolica, a base di birra. Poi ha trattenuto l’urina per ben 18 ore ma il risultato per lui non è stato positivo. È stato ricoverato e ha riportato seri danni alla vescica. I medici, infatti, gli hanno constatato la rottura dell’organo dell’apparato urinario. Il paziente, infatti, è dovuto correre all’ospedale perché si è svegliato dal sonno con un forte dolore alla zona addominale.

LEGGI ANCHE —> Mangiare patate | cosa succede se fai solo questo per un anno

Beve birra e trattiene l’urina, un’operazione difficile

Appena arrivato in ospedale l’uomo è stato sottoposto a ricovero immediato nel reparto di urologia a cui è seguito un intervento chirurgico.

La rottura della vescica era evidente per i medici, con lesioni in tre diversi punti. Un trauma così forte che aveva portato l’intestino ad invadere la vescica in uno dei punti di rottura. Ecco perché non si è trattato di un intervento facile ma molto delicato per i medici del Zhuji People’s Hospital. Molto importante è stata la tempestività di intervento che ha permesso di scongiurare il peggio.

Sarebbe bastata solo qualche ora di ritardo e si sarebbe potuta sviluppare una necrosi dei tessuti che sarebbe potuta essere addirittura fatale. L’intervento è riuscito, il paziente è convalescente ma sta bene.

LEGGI ANCHE —> Mangiare solo cibo per cani e polli per 30 giorni? Un imprenditore americano ci è riuscito

“Si tratta di un caso particolarmente raro, ma possibile – hanno spiegato i medici – la vescica umana è molto flessibile e può aumentare in base a liquidi e fluidi ingeriti, ma generalmente ha una capacità massima di circa 500 millilitri”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter