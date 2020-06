Tragedia durante un’escursione: muore madre di due bambini

Una turista 40enne, madre di due figli, è deceduta ieri pomeriggio durante un’escursione nella Valle Aurina, in provincia di Bolzano, precipitando in un canalone.

Dramma in provincia di Bolzano, dove nella giornata di ieri una turista 40enne ha perso la vita. Stando ad una prima ricostruzione, la donna, Elisa Montanucci, durante un’escursione presso il lago di Grießbach, quando sarebbe caduta in un canalone precipitando per diversi metri. A lanciare l’allarme il marito della vittima che, non vedendola rientrare, ha contattato i soccorsi. Le squadre del soccorso alpino hanno immediatamente dato il via alle ricerche ed hanno individuato il corpo della 40enne attraverso il servizio di geolocalizzazione del telefono. Purtroppo per la donna non c’è stato più nulla da fare ed i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Leggi anche —> Incidente Pavia | una 21enne centra un camion in motorino e muore

Bolzano, madre di due figli precipita in un canalone e perde la vita: tragedia in Valle Aurina

Una turista 40enne, Elisa Montanucci, è deceduta nella giornata di ieri, martedì 23 giugno, in località San Pietro, in Valle Aurina. La donna di Casale sul Sile, comune in provincia di Treviso, come riporta la redazione de Il Gazzettino, si trovava in vacanza con il marito ed i due figli di 8 e 10 anni. La famiglia aveva deciso di fare un’escursione al lago di Grießbach, ma ad un certo punto del tragitto, il marito si è fermato poiché i bambini sarebbero stati stanchi di camminare. La 40enne ha deciso di proseguire l’escursione da sola.

Non vedendola rientrare nel luogo dove la famiglia soggiornava, è stato lanciato l’allarme e si sono attivate così le ricerche, conclusesi con un tragico epilogo. Il soccorso alpino dell’Alpenverein Südtirol, come riferisce la redazione de Il Gazzettino, attraverso il geolocalizzatore del cellulare della 40enne ha individuato il corpo di quest’ultima in un canalone qualche ora dopo.

Stando ad una prima ricostruzione, la madre durante l’escursione sarebbe caduta nel canalone, a circa 2.400 metri di quota, dopo un volo di diversi metri. Impatto fatale è risultato vano ogni tentativo dei soccorsi che hanno potuto solo costarne il decesso.

Leggi anche —> Tragico schianto in moto: spezzata la vita di un ragazzo

La salma, riferisce Il Gazzettino, è stata recuperata con un elicottero dal personale del soccorso alpino.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.