Bonus 1000 euro di maggio. Alcune categorie potranno usufruirne senza fare alcuna domanda. Ecco quali sono le novità da sapere

Da oggi è possibile fare domanda per il bonus 1000 euro di maggio, attraverso la procedura online di INPS, come ha annunciato sui suoi canali social e sul sito. Ma a chi spettano questi soldi? Il bonus è riservato a Parite IVA, co.co.co e lavoratori del turismo e stabilimenti termali, i quali hanno ricevuto già il denaro di marzo e aprile. Per questo mese ci sono in ballo altre novità soprattutto per quanto riguarda la richiesta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Italia coronavirus, sarà crisi economica senza precedenti per molte città

Bonus 1000 euro, le novità

Alcune categorie possono prendere il bonus senza fare ulteriori richieste. Tra questi ricordiamo i liberi professionisti di partite Iva, i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020); i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020. L’unica categoria che deve necessariamente presentare domanda per ottenere il bonus 1.000 euro di maggio è quella delle partite IVA iscritte alla Gestione separata INPS perché devono dimostrare una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Il professor Luca Ricolfi lancia l’allarme: “La curva epidemica ha iniziato a risalire”

L’INPS riporta sul sito tutte le indicazioni necessarie. Online è scritto tutto in modo dettagliato.